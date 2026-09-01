Дубай, 17 августа 2026 года. Quorum Media открывает исследовательскую серию «От бэкенда до совета директоров» материалом об основателях и построенных ими компаниях, где особое внимание уделено тому, как ранние технические и операционные решения формируют сегодняшний интерес инвесторов и советов директоров.

Материал подготовлен исследовательской группой на основе постоянного мониторинга публичной истории продуктов, данных об адаптации и независимых публикаций в СМИ. Заявки и платные размещения в этот процесс не входят. В выпуск вошли три пары «основатель, компания», отобранные по трём принципам.

Первый принцип: непрерывность основателя и продукта, вес выше получают пары, где основатель долго оставался вовлечён в техническую или операционную работу, а не передал её команде ради роли публичного лица. Второй принцип: доказательства адаптации, опубликованные цифры пользователей и транзакций значат больше анонсов, поскольку их сложнее подделать. Третий принцип: независимая проверяемость, заявления сверяются с публичными источниками, а там, где источник, сама компания или основатель, это отмечается прямо. Ниже не рейтинг: порядок отражает последовательность публикации.

Tectum / Александр Гусев

Александр Гусев начинал карьеру на уровне, куда обычно не заглядывают будущие CEO: на уровне протокола. Как ведущий архитектор Tectum, блокчейна первого уровня для безкомиссионных крипто-платежей, он отвечал за транзакционную механику сети задолго до того, как стал представлять её инвесторам.

Это видно по устройству SoftNote, флагманского платёжного продукта Tectum. Терминал SoftNote ePoS берёт фиксированную комиссию за вывод средств в 1%, тогда как конкурирующие POS-системы, по данным компании, требуют от 250 до 600 долларов на оборудование, а карточные процессинги забирают 1–3%. Сеть поддерживает двенадцать криптовалют, позволяя мерчантам принимать TRX, ETH, BTC, BNB, SOL или USDT. SoftNote-банкноту можно распечатать на бумаге и передать офлайн, а верификация в сети пройдёт при следующем подключении получателя.

Сеть превысила 70 000 держателей кошельков, а число выпущенных SoftNote-банкнот приближается к 1,75 млн. Часть банкнот наполняется ликвидностью пользователями, зарабатывающими долю комиссии мерчанта при каждом обороте, структура ближе к кредитному рынку, чем к обычной функции кошелька. Мерчант-сеть охватывает страны от Австралии до Нигерии и Японии, подключаясь через бесплатное EPOS-приложение, без формального корпоративного сейлз-процесса.

Ничто из перечисленного само по себе ещё не материал для совета директоров. Тон изменил переход Гусева с должности ведущего архитектора на пост генерального директора в декабре 2024 года, в год, когда Tectum получила Best Blockchain Innovation на Leaders in Fintech Awards, а сам Гусев был отдельно признан Best Innovator of the Year на Entrepreneur Agility Awards.

Для более широкой отрасли Web3-инфраструктуры этот случай задаёт критерий: серьёзный интерес инвесторов чаще получают основатели, у которых экономика продукта была отработана тихо, на уровне комиссии мерчанта и адаптации пользователя, задолго до появления вопросов от совета директоров.

PolyGate / Алексей

Алексей приходит в этот выпуск через торговую стратегию, а не через продуктовый роадмап или баланс компании. PolyGate строит автоматизированный арбитраж на Polymarket, платформе прогнозных рынков, где контракты рассчитываются в USDC на блокчейне Polygon. По заявлению компании, до PolyGate Алексей запускал платформы реальных активов, децентрализованные биржевые сервисы и алгоритмические смарт-контрактные системы, но подтвердить эту историю независимо для данного материала не удалось.

Проверяема механика продукта. На контрактах Polymarket одновременно существуют позиция YES и позиция NO по одному событию, одна из которых рассчитывается по 1 доллару, другая по нулю. Когда сумма цен обеих позиций падает ниже доллара, покупка обеих фиксирует маржу независимо от исхода. Движок PolyGate сканирует рынки непрерывно и исполняет обе стороны сделки в автоматическом режиме, задачу, которую компания называет сложной без автоматизации из-за скорости закрытия таких разрывов. Заявления о многолетней разработке стратегии и о независимых аудитах производительности сделаны самой компанией и не были подтверждены независимо.

Основной продукт запущен в июле 2026 года, и доказательства адаптации пока минимальны: независимо опубликованных данных о пользователях или объёмах для этого материала не найдено. Заявленные планы на торговый терминал, аналитическую платформу и функцию копирования сделок остаются в разработке.

Место PolyGate в этом выпуске определено скорее открытым вопросом о непрерывности основателя и продукта, чем подтверждённым примером такой непрерывности. Ответ на этот вопрос появится, когда роадмап либо реализуется, либо нет, а биография Алексея пройдёт внешнюю проверку.

IronWallet / Эрмо Ээро

IronWallet сложнее всего оценить по критерию непрерывности основателя и продукта. Эрмо Ээро числится CEO и ключевым лицом компании INWAY AG (Лихтенштейн) за IronWallet, но публичные записи не подтверждают независимо задокументированную техническую или предпринимательскую историю Ээро до запуска продукта, в отличие от пути Гусева. Это стоит указать прямо, не выдавая недокументированность за отсутствие истории вовсе.

Независимо проверяема сама последовательность разработки продукта: некастодиальное хранение сид-фраз на устройстве пользователя, отсутствие KYC и регистрации, расширение безгазовых транзакций на пять сетей (Ethereum, Tron, Polygon, BNB Chain, Solana) в течение 2025 года, восстановление доступа через физические NFC-карты, распространяемые через Amazon в Северной Америке и напрямую в нескольких европейских странах.

Слабее всего пара выглядит по доказательствам адаптации: заявленная поддержка свыше 10 000 токенов варьируется на собственных ресурсах компании от тысячи до заявленного максимума, а независимо опубликованных данных о пользователях или транзакциях не найдено. Рейтинг 4,9 из 5 при около 50 000 загрузок на одной из платформ аналитики приложений остаётся сигналом использования, а не показателем адаптации того же порядка, что у Tectum.

IronWallet включена в выпуск именно из-за этого разрыва: технически зрелый продукт при тонком публичном слое верификации основателя, паттерн, достаточно частый в секторе, чтобы отслеживать его отдельно, а не воспринимать как повод для исключения.

Дубай, 17 августа 2026 года. Этот выпуск охватил Tectum и Александра Гусева, PolyGate и Алексея, IronWallet и Эрмо Ээро. Каждая пара представляет свою версию одного вопроса: выдерживают ли ранние технические и операционные решения проверку, когда компания попадает под взгляд инвесторов и совета директоров. Следующие выпуски продолжат серию. Запросы СМИ можно направлять на hello@quorum-media.com.