Вылов лососёвых в России вырос почти на 50%

Объём вылова лососёвых видов рыбы в России в текущем сезоне превысил показатели прошлого года почти в 1,5 раза, сообщили в Росрыболовстве. Это может привести к существенному росту производства красной икры — одного из ключевых деликатесов на отечественном рынке.

По предварительным данным, с начала промыслового сезона рыбодобывающие компании выловили более 120 тысяч тонн лососёвых, в то время как за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял около 82 тысяч тонн. Основной прирост обеспечили дальневосточные регионы — Сахалинская область, Камчатка и Приморье, где наблюдается рекордный ход тихоокеанских лососей.

«Такой рост обусловлен благоприятными погодными условиями, эффективным контролем за нерестом и мерами по борьбе с браконьерством», — пояснили в ведомстве.

Эксперты отмечают, что увеличение вылова напрямую скажется на доступности красной икры для российских потребителей. Уже сейчас на фоне роста предложения оптовые цены на икру начали снижаться, что может привести к её удешевлению в рознице к концу года.

Росрыболовство также подчеркнуло, что все объёмы вылова осуществляются в рамках научно обоснованных квот, направленных на сохранение биоресурсов и устойчивое развитие рыбной отрасли.